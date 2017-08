RPT - PUNTO 2-Intercos, Ipo sul filo rasoio, Tip sottoscrive più azioni

(elimina duplicazione testo)

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Alla vigilia della chiusura della raccolta degli ordini, non ci sono certezze per l'Ipo di Intercos: fino a qualche ora fa, infatti, la domanda non era ancora sufficiente per coprire l'offerta, anche se vicina.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

La prima fonte riferisce che, a quanto risultava ieri sera, l'offerta era stata coperta in larga parte, ma nella parte bassa del range.

La seconda fonte spiega che è "sul filo del rasoio".

Diversi investitori hanno spiegato di non aver ricevuto nessuna comunicazione sull'avvenuta copertura dell'offerta, come di solito avviene.

Gli investitori istituzionali, a cui è riservata l'offerta, hanno tempo fino a domani per immettere o eventualmente ritirare gli ordini.

No comment da parte della società.

Nel frattempo, Tamburi Investment Partners ha assunto l'impegno ad acquistare complessivamente azioni Intercos, attualmente impegnata nell'offerta finalizzata alla quotazione a Piazza Affari, pari al 3,125% del totale dei titoli esistenti prima dell'aumento di capitale.

E' quanto si legge in un comunicato della società attiva nell'ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il trattamento della pelle.

Tip si era già impegnata, come si legge nel prospetto informativo, a sottoscrivere una parte dell'offerta. Ora ha assunto l'onere di acquistare altre 570.749 azioni.

L'Ipo di Intercos si chiuderà domani.

