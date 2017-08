Intercos, Ipo su filo rasoio, offerta non coperta del tutto - fonti

MILANO/LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Alla vigilia della chiusura della raccolta degli ordini, non ci sono certezze per l'Ipo di Intercos: fino a qualche ora fa, infatti, la domanda non era ancora sufficiente per coprire l'offerta, anche se vicina.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

La prima fonte riferisce che, a quanto risultava ieri sera, l'offerta era stata coperta in larga parte, ma nella parte bassa del range.

La seconda fonte spiega che è "sul filo del rasoio".

Diversi investitori hanno spiegato di non aver ricevuto nessuna comunicazione sull'avvenuta copertura dell'offerta, come di solito avviene.

Gli investitori istituzionali, a cui è riservata l'offerta, hanno tempo fino a domani per immettere o eventualmente ritirare gli ordini.

No comment da parte della società.

(Elisa Anzolin, Freya Berry)

