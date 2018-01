Eps Spac acquista 100% Icf per 69,1 mln che approderà su Aim

MILANO, 19 gennaio (Reuters) - Il Cda di Eps Equita Pep Spac ha approvato la business combination tra Eps e Industrie Chimiche Forestali (Icf) che porterà quest‘ultima a quotarsi sull‘Aim.

L‘operazione prevede, tra le altre cose, la scissione parziale e proporzionale di Eps a favore di Eps Equita Pep Spac2 le cui azioni saranno ammesse all‘Aim e alla quale saranno assegnate le risorse di Eps non necessarie per l‘acquisizione, spiega una nota.

Con l‘efficacia della scissione, Eps acquisirà l‘intero capitale sociale di Icf per 69,075 milioni di euro.

Attualmente il capitale di Icf è detenuto per il 51% da Cantarellus SA, per il 39,28% da Progressio Sgr, mentre Pep e l‘AD Guido Cami hanno il 4,17% a testa.

Icf è leader in Italia nel settore dei tessuti per puntali e contrafforti e negli adesivi per il settore calazaturiero, pelletteria, automotive, packaging e materiale imbottito. Esporta il 70% dei suoi prodotti in tutto il mondo. Ha chiuso i primi undici mesi del 2017 con un fatturato di 72,9 milioni, un Ebitda di 9 milioni e un utile netto di 4,4 milioni con una posizione finanziaria netta negativa per 15,3 milioni.

