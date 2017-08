Tip vede Ipo AAA a Wall Street tra inverno 2014 e primavera 2015 - slide

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Tamburi Investment Partners vede l'Ipo di Advanced Accelerator Applications (AAA) a Wall Street tra l'inverno di quest'anno e la primavera del 2015.

E' quanto si legge in una slide della presentazione fatta in occasione della Star Conference di Londra, pubblicata sul sito dell'investment bank.

AAA è un investimento di Tipo (5 milioni), iniziativa di Tip finalizzata all'acquisizione di partecipazioni in aziende destinate alla quotazione in borsa.

Tip ribadisce di vedere la quotazione di Eataly tra il 2016 e il 2017. Destinata allo sbarco in borsa, secondo la slide, anche Roche Bobois (2017-2018).

La merchant bank guidata da Giovanni Tamburi sostiene di avere in portafoglio, al 31 agosto scorso, asset con un valore intrinseco (calcolato sulla base delle prospettive di ogni investimento) pari a oltre 600 milioni di euro, ovvero circa 3 euro per azione, rispetto a una capitalizzazione di mercato di Tip pari a circa 343 milioni (2,4 euro per azione).

La presentazione ricorda che gli ultimi report degli analisti attribuiscono un target price decisamente superiore all'attuale prezzo di mercato: Equita 2,9 euro e Intermonte 3,05 euro.

Tipo, rivela una slide, ha contattato circa cinquanta società e ha inviato cinque lettere con manifestazioni d'interesse.

Tip aggiunge che prosegue la valutazione dei potenziali investimenti, anche all'estero; "diverse negoziazioni sono in corso". La finanza immediatamente disponibile per eventuali operazioni ammonta a 120-150 milioni di euro; attraverso i club deal, però, Tip sostiene di "poter facilmente e velocemente aggregare investitori per ulteriori 1-2 miliardi di euro".

Tip, infine, indica un'accelerazione degli investimenti in tecnologie, healthcare e lusso.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia