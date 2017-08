Intercos, via libera Consob a Ipo

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - A offerta già iniziata, arriva il via libera da parte di Consob all'Ipo di Intercos.

In una nota, la società produttrice di cosmetici annuncia infatti che la società ha ottenuto l'approvazione del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi relativi all'ammissione alle negoziazioni sull'Mta.

L'offerta era già partita lunedì scorso dopo l'ok di Borsa Italiana e non come di prassi dopo aver ottenuto anche il via libera di Consob, in quanto l'offerta è riservata ai soli investitori istituzionali.

Global coordinator e joint bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch e UBS. BNP Paribas agisce in qualità di joint bookrunner, mentre Banca Aletti in qualità di co-lead manager. Rothschild è advisor finanziario dei proponenti, Morri Cornelli e Associati advisor dell'azionista di controllo.

