PUNTO 1-Poste, privatizzazione attesa per inizio prossimo anno - Pagani (Mef)

MILANO, 18 settembre (Reuters) - La privatizzazione di Poste Italiane è prevista per l'inizio del prossimo anno.

Lo ha dichiarato, a margine di un evento a Milano, Fabrizio Pagani, responsabile della segreteria tecnica del ministero delle Finanze.

"L'Italia sta cercando di privatizzare alcune delle più grandi società del Paese come Poste e Ferrovie Italiane. La privatizzazione di Poste non avverrà quest'anno in quanto abbiamo alcune questioni regolatorie da risolvere, ma è prevista all'inizio del prossimo anno", ha dichiarato Pagani.

Pagani ha aggiunto che il governo sta lavorando sulla vendita di asset nei settori utility e real estate.

"Ci sono utility, specie nel settore del gas e dell'elettricità, che sono piuttosto interessanti per gli investitori", ha detto il manager, aggiungendo che "sarebbe un grande incentivo per Regioni e Comuni poter usare le risorse derivanti dalla vendita o dalla privatizzazione delle utility locali in conto capitale, fuori dal Patto di stabilità".

