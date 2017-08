Poste, privatizzazione attesa per inizio prossimo anno - Pagani (Mef)

MILANO, 18 settembre (Reuters) - La privatizzazione di Poste Italiane è prevista per l'inizio del prossimo anno.

Lo ha dichiarato, a margine di un evento a Milano, Fabrizio Pagani, responsabile della segreteria tecnica del ministero delle Finanze.

"L'Italia sta cercando di privatizzare alcune delle più grandi società del Paese come Poste e Ferrovie Italiane. La privatizzazione di Poste non avverrà quest'anno in quanto abbiamo alcune questioni regolatorie da risolvere, ma è prevista all'inizio del prossimo anno", ha dichiarato Pagani.

Pagani ha aggiunto che il governo sta lavorando sulla vendita di asset nei settori utility e real estate.

(Francesca Landini)

