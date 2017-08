Bayer progetta quotazione divisione MaterialScience

FRANCOFORTE, 18 settembre (Reuters) - Bayer ha annunciato l'intenzione di quotare il meno redditizio business materie plastiche, in un'operazione che potrebbe valutare la divisione circa 10 miliardi di euro, per focalizzarsi sull'healthcare e sull'agricoltura.

La notizia dello spin-off della divisione MaterialScience, che ha un margine Ebitda del 9,5% rispetto al 20,9% del gruppo, ha spinto il titolo a livelli record. Intorno alle 12,20 Bayer guadagna il 4,76% a 111,2 euro, dopo aver toccato un massimo a 111,8 euro.

"In questo modo Bayer si posizionerebbe come una società leader nel capo della salute umana, animale e vegetale", spiega in una nota il gruppo, aggiungendo che il progetto di quotazione sarà discusso giovedì prossimo.

