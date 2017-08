GO Internet ammessa all'Aim, debutta il 6 agosto, capitalizzazione 16,5 mln

MILANO, 4 agosto (Reuters) - GO Internet SpA è stata ammessa da Borsa Italiana alla quotazione sull'Aim e debutterà il 6 agosto.

Lo dice una nota della società, attiva nel settore dell'internet mobile, aggiungendo che il flottante sarà pari al 30,52% con una capitalizzazione di 16,5 milioni.

Il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell'ambito dei due aumenti di capitale realizzati nell'ambito dell'offerta rivolta al pubblico in Italia e del collocamento istituzionale per investitori italiani ed esteri è stato fissato a 2,75 euro per un controvalore di 5,03 milioni.

Gold Holding e WN Srl, azionisti di GO Internet, hanno sottoscritto con il nomad Popolare Vicenza un accordo di lock up per un periodo di 36 mesi.

