Ipo, compagnia energetica kazaka fa passo verso quotazione a Londra

LONDRA, 25 luglio (Reuters) - KazMunaiGas, compagnia energetica controllata dallo stato kazako, ha fatto un passo verso una possibile quotazione a Londra contattando la controllata nel settore delle esplorazioni per acquistarne le quote di minoranza.

"Non è un segreto che un'Ipo è stata considerata in passato", dice una fonte vicino alla società. "Questa mossa, che darà alla compagnia una direzione strategica più chiara, deve essere vista in questo contesto", aggiunge la fonte, che considera probabile una quotazione a Londra.

KazMunaiGas, che gestisce alcuni dei più grandi giacimenti al mondo di gas e petrolio, ha detto di aver avviato "contatti preliminari" con la controllata KazMunaiGas Exploration Production per rilevare le azioni non in suo possesso a 18,50 dollari per azione. Non è detto, sottolinea, che le trattative portino effettivamente ad un'offerta.

