Fiat, trim2 in linea attese, ipotesi merger Volkswagen non c'è mai stata-AD

TORINO, 23 luglio (Reuters) - Fiat prevede di chiudere il secondo trimestre con un risultato in linea con le previsioni e ribadisce che la quotazione negli Usa di Fca resta in agenda per le prime due settimane di ottobre.

Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne tornando a chiarire, a domanda se l'ipotesi di aggregazione con Volkswagen sia chiusa: "Sì, non c'è mai stata".

(Gianni Montani, Agnieszka Flak)

