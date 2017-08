Ovs, quotazione in autunno, mandato a BofA e Goldman - fonti

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Il fondo di private equity Bc Partners ha dato mandato a Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs per preparare l'Ipo di Ovs, la catena di abbigliamento del gruppo Coin che, secondo una fonte, sbarcherà a Piazza Affari in autunno.

La notizia del mandato alle banche è stata riferita da varie fonti vicine alla situazione che hanno ribadito quanto detto venerdì da un'altra fonte, che aveva citato anche Banca Imi e Unicredit tra gli istituti scelti per accompagnare la società alla borsa.

Al momento non è stato possibile avere un commento da Bank of America e Goldman Sachs.

A maggio l'Ad del gruppo Coin Stefano Beraldo aveva detto di prevedere lo spin off di Ovs da Coin entro settembre e la quotazione entro l'anno.

Ovs ha chiuso il 2013 con un Ebitda di 136 milioni di euro su ricavi appena sotto il miliardio di euro.

