PUNTO 3-Rottapharm ritira Ipo, offerta Sisal arranca

MILANO, 10 luglio (Reuters) - In un mercato azionario che sembra aver invertito la rotta, Rottapharm ha deciso di ritirare l'Ipo a causa della domanda insufficiente, mentre anche l'offerta di Sisal arranca.

Nel giorno della chiusura dell'offerta pubblica di vendita, il gruppo farmaceutico ha infatti annunciato in una nota che non sbarcherà in borsa dal momento che non si sono "verificate le condizioni per un'operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società, anche alla luce della sfavorevole situazione del mercato mobiliare domestico ed internazionale che hanno determinato un repentino cambiamento nelle aspettative degli investitori sugli assets europei ed in particolare dell'Europa meridionale".

Secondo due fonti vicine alla situazione l'offerta, pari al 25% del capitale, era stata coperta solo parzialmente.

Una fonte vicina al consorzio precisa che gli investitori sono diventati più selettivi e che la società, non avendo bisogno immediato di fondi, ha preferito ritirare l'Ipo.

In passato Rottapharm aveva negoziato l'entrata di alcuni fondi di private equity nel capitale ma le trattative non avevano avuto seguito a causa di divergenze sulla governance.

Due gestori spiegano di non avere nemmeno guardato il dossier, vista la correzione a cui si assiste sul mercato azionario. Dopo aver toccato i massimi dell'anno lo scorso 10 giugno l'indice Ftse Mib ha infatti iniziato a ritracciare, intensificando la discesa da inizio luglio. Anche gli altri indici azionari europei hanno registrato un calo.

Uno dei gestori mette inoltre in evidenza come recentemente il mercato sia stato inondato di carta, con numerose Ipo, e che oar si attende il collocamento di quote di Eni ed Enel .

Un analista del settore sottolinea che il gruppo farmaceutico della famiglia Rovati era un caso d'investimento interessante ma che la convenienza dipendeva molto dal prezzo, dal momento che la forchetta era molto amplia.

Un banchiere, esterno all'operazione, sottolinea poi che la famiglia ha sempre valutato la propria società a multipli troppo alti.

L'intervallo indicativo dell'offerta, che doveva portare la società al debutto in borsa il 16 luglio, era stata fissata a 7,25-9 euro, attribuendo alla società una capitalizzazione tra 1,45 e 1,8 miliardi.

DEBOLE LA DOMANDA ANCHE PER IPO SISAL

Secondo una fonte vicina alla situazione, anche l'offerta di Sisal non starebbe riscontrando forte domanda e non sorprenderebbe se la società decidesse di ritirarla.

L'offerta di Sisal si dovrebbe chiudere il prossimo 14 luglio.

Due banchieri confermano le difficoltà incontrate dalla società dei giochi: "Siamo alla fine di un lungo periodo di emissioni e credo che gli operatori siano un po' stufi in questo momento", spiega un banchiere.

Un'altra fonte bancaria, non coinvolta direttamente nell'operazione, sottolinea alcuni punti deboli dell'Ipo di Sisal: innanzitutto la platea di investitori limitata, dal momento che molti hanno una policy contro gli investimenti nel gioco d'azzardo; in secondo luogo il forte indebitamento della società e, terzo, il fatto che il business si concentrati tutto in Italia.

Le ipo di Rottapharm e Sisal sono arrivate dopo una serie di operazioni deludenti.

Nelle scorse settimane Fincantieri per riuscire a quotarsi ha dovuto ridurre la taglia dell'offerta e prezzarla al minimo, a 0,78 euro. A una settimana dall'esordio scambia poco sotto 0,75 euro.

Anche Cerved è subito scesa sotto il prezzo di collocamento di 5,1 euro e oggi ha chiuso a 4,74 euro.

Si salva solo Fineco, oggi a 4,04 euro, rispetto a un prezzo fissato a 3,7 euro.

(hanno collaborato Paola Arosio, Pamela Barbaglia, Freya Berry)

