Ipo, Go Internet punta ad Aim a inizio agosto

MILANO, 8 luglio (Reuters) - Go Internet, società che eroga servizi di connessione internet a banda larga con sede a Gubbio, punta ad approdare sull'Aim di Borsa Italiana a inizio agosto.

E' quanto si legge in una nota della società, che annuncia l'avvio oggi del roadshow. Il range di prezzo è stato fissato a 2,75-4 euro per azione.

Una fonte vicina all'operazione spiega che un tale intervallo attribuisce alla società un equity value pre-aumento pari a 11,5-16,5 milioni di euro e che l'operazione sarà tutta in aumento di capitale per finanziare la crescita.

Gli azionisti, la famiglia Colaiacovo e il management, non venderanno quindi azioni.

La società, che vede nell'Emilia Romagna e nelle Marche i propri mercati di riferimento, ha chiuso il 2013 con ricavi pari a 2,521 milioni.

Banca Popolare di Vicenza agisce come global coordinator e nomad e Methorios Capital in qualità di advisor finanziario

