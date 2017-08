Favini chiede ammissione a quotazione su segmento Star

MILANO, 4 luglio (Reuters) - Favini, leader mondiale nell'ideazione e realizzazione di stampi creativi e tecnici impiegati nei processi di produzione di ecopelle e altri materiali sintetici, ha presentato domanda di ammissione alla quotazione a Piazza Affari.

La domanda è per l'ammissione sul Mta e, se ricorrono i presupposti, sul segmento Star, dice una nota.

L'offerta consisterà esclusivamente in un collocamento riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero e avrà per oggetto azioni in parte messe in vendita dagli attuali azionisti, in parte rivenienti da un aumento di capitale.

Intermonte Sim sarà sponsor dell'operazione e condividerà il ruolo di joint global coordinator con Banca IMI.

Gli attuali azionisti di Favini sono Ol-Paper che detiene il 62%, Credit Agricole Capital Investissement & Finance con il 21%, Lacim con il 13% e il management con il restante 4%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia