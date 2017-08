Sisal, ok Consob a prospetto Ipo, forchetta tra 6,30 e 7,70 euro

MILANO, 1 luglio (Reuters) - Consob ha dato l'ok al prospetto per l'Ipo di Sisal che prevede l'offerta di 77,5 milioni di azioni e una forchetta di prezzo tra 6,30 euro e 7,70 euro.

Le azioni offerte in parte provengono da un aumento di capitale e in parte sono messe in vendita dall'azionista Gaming Invest, che fa capo ai fondi Permira, Apax e Clessidra, dice una nota.

In borsa sarà collocato il 59,16% del capitale post offerta, quota che sale al 68,03% in caso di esercizio integrale della greenshoe.

L'offerta pubblica parte il 3 luglio e termina il 14, mentre il collocamento istituzionale parte domani per chiudersi iul 14 luglio.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia