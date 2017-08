Ipo Finecobank, prezzo offerta fissato a 3,7 euro per azione, debutto 2 luglio

MILANO, 27 giugno (Reuters) - FinecoBank, banca diretta multicanale del gruppo Unicredit, ha fissato A 3,7 euro il prezzo delle azioni ordinarie nell'ambito dell'offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, secondo una nota. La capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a 2.243 milioni di euro. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank è prevista per mercoledì 2 luglio, data in cui è anche previsto il pagamento delle azioni. Ad esito dell'offerta globale di vendita il 30% del capitale sociale di FinecoBank (ovvero il 34,5% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe) sarà posseduto dal mercato. Il corrispettivo complessivo dell'offerta globale per l'azionista venditore UniCredit sarà pari a 673 milioni, spiega il comunicato. L'impatto positivo sul Common Equity Tier 1 del gruppo UniCredit calcolato sulla base di Basilea 3 a regime è stimato pari a circa 14 bps (16 bps in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

