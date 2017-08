PUNTO 1-Ipo Fincantieri verso flottante attorno al 40% - Banca Imi

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 5 giugno (Reuters) - Il flottante in Borsa di Fincantieri a seguito della prossima quotazione si aggirerà attorno al 40% del capitale.

Lo ha detto Andrea Mayr, responsabile investment banking di Banca Imi, uno dei global coordinator dell'operazione.

"il 49,9% è il massimo, quindi è presumibile che ci sia un importo più contenuto. Sicuramente ci sarà un flottante significativo. Se dovessi dire una cifra attorno al 40%", ha detto Mayr.

Riguardo ai tempi dell'Ipo, l'esponente di Banca Imi ha spiegato che: "l'operazione la si vuole fare nel mese di giugno, siamo in fase di pre market, stiamo incontrando gli investitori e alla fine della settimana faremo il punto".

Riguardo l'aumento di capitale di Fincantieri collegato all'Ipo, il responsabile investment banking di Banca Imi ha indicato una "cifra orientativa" di 600 milioni di euro e lo ha definito importante "perché l'azienda ha piani di sviluppo, quindi servono anche risorse fresche".

"Ci sarà poi probabilmente anche una quota messa in vendita da Cdp che resterà comunque azionista di maggioranza" ha aggiunto.

Mayr ha infine parlato di interesse da parte degli investitori italiani per l'operazione Fincantieri. "In generale, in queste operazioni la componente di investitori Usa è una componente importante. Nella fattispecie, essendo Fincantieri presente in Asia con una importante controllata, anche l'interesse degli asiatici è una componente importante".

(Giulio Piovaccari)

