Ipo, Sisal ha depositato domanda ammissione su Mta - nota

MILANO, 28 maggio (Reuters) - Sisal ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mta organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il comunicato è stato diffuso nella tarda serata di ieri.

Deutsche Bank e Ubs Limited agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Banca Imi e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint bookrunners; UniCredit sarà anche responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e Imi rivestirà altresì il ruolo di sponsor.

Linklaters agisce in qualità di advisor legale di Sisal, mentre la società di revisione è PricewaterhouseCoopers. Latham & Watkins è l'advisor legale per le banche.

L'approdo a Piazza Affari di Sisal è atteso da tempo. Nell'ottobre scorso, in effetti, due fonti vicine alla situazione lo avevano collocato nella prima metà del 2014.

