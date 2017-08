Euronext verrà quotata in Francia, Olanda e Belgio

PARIGI, 27 maggio (Reuters) - IntercontinentalExchange Group ha confermato che intende procedere alla quotazione della borsa paneuropea Euronext a Parigi, Amsterdam e Bruxelles.

Su Euronext vengono trattate azioni, obbligazioni e derivati a Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona. La quotazione a Lisbona avrà luogo dopo l'Ipo e prima del quarto trimestre 2014, secondo quanto comunica Ice in una nota.

La borsa statunitense non ha indicato tempistiche precise per l'Ipo ma una fonte vicina alla situazione, a inizio mese, ha detto che la quotazione è in programma a giugno e valuterebbe la società 1,5 miliardi di euro.

Lo scorporo di Euronext è atteso da quando Ice ha rilevato Nyse Euronext - che controlla il New York Stock Exchange - lo scorso anno in un'operazione da 11 miliardi di dollari.

