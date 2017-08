Rottapharm, Moody's mette sotto osservazione rating per promozione

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Moody's ha messo sotto osservazione il rating corporate family di Rottapharm, attualmente pari a B1, per una possibile promozione.

La decisione è stata presa dopo che Rottapharm ha annunciato l'uso dei "proventi di una potenziale Ipo per ridurre il rilevante debito bancario", spiega in una nota Knut Slatten, analista dell'agenzia di rating. "Il successo dell'Ipo porterà in modo significativo a un deleverage della struttura finanziaria e al miglioramento del profilo di liquidità di Rottapharm", conclude quindi l'analista.

Nella nota Moody's precisa che il successo dell'Ipo potrebbe spingere al rialzo la valutazione dell'azienda e la promozione potrebbe essere di una o due scalini.

Lo scorso 29 aprile la Fidim della famiglia Rovati, socio unico e azionista venditore nell'Ipo, si è impegnata 'irrevocabilmente' a utilizzare parte dei proventi dell'Opv per ripagare il debito proprio e delle sue controllate Madaus Gmbh e Rottapharm Ltd nei confronti della società per un totale di 253,6 milioni di linea capitale. Conseguentemente la società rimborserà anticipatamente i contratti di finanziamento bancari per 169 milioni, riducendo così l'indebitamento finanziario lordo del gruppo.

