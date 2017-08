IN PRIMO PIANO * In Italia e nel mondo

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Per vedere il contenuto degli indici cliccate due volte sui codici in parentesi quadra. Gli accessi sono subordinati al tipo di abbonamento. ................................................................................................ ECONOMIA/MERCATI > Borsa Milano chiude positiva con banche, Mps in controtendenza > Btp confermano recupero sul finale, spread su Bund 184 pb > Mps, assemblea approva aumento 5 miliardi, parte inizio giugno > Banche Italia, 2014 torna in utile ma rettifiche crediti ancora alte-Prometeia > Banche, accordo 26 paesi Ue su fondo back-up, avvio progetto verso fine 2014 > Ipo Cerved, Banca Imi vede market cap fino a 1,3 mld incluso aumento 250 mln ................................................................................................ >ANALISI-Norma Tesoro su onorabilità manager, no proxy, ma in Enel potrebbe passare ................................................................................................ CRONACA/POLITICA > Cina e Russia firmano maxi accordo fornitura gas, prezzo non chiaro > Arrestati Micalizzi e altri, per pm Milano truffa da 600 mln > Derivati swap, nuova contestazione per truffa aggravata a Bazoli e Passera ................................................................................................ > DOSSIER - Mare Nostrum, l'Italia chiede all'Europa di fare di più