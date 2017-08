Club Med, Edizione non aderisce a Opa Ardian-Fosun

MILANO, 16 maggio (Reuters) - Edizione, la holding della famiglia Benetton, non aderirà all'Opa lanciata su Club Méditerranée dai fondi Fosun International e Ardian.

Lo annuncia la società in una nota diffusa ieri sera precisando di avere informato Gaillon Invest, il veicolo formato dal fondo cinese e dall'ex Axa Private Equity che ha lanciato un anno fa un'Opa sul gruppo turistico a 17,50 euro per azione, della decisione presa.

Edizione spiega che le quotazioni del titolo Club Méditerranée sono al momento più alte del prezzo offerto, pertanto le ragioni che inizialmente avevano indotto la società ad esprimersi a favore dell'Opa non sono più valide.

La holding precisa inoltre che non sta agendo in concerto con terze parti relativamente al Club Méditerranée e che non ha in corso discussioni per la vendita delle sue azioni o per un accordo con il gruppo oggetto dell'Opa o con suoi azionisti.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia