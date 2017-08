PUNTO 3-Ansaldo Energia, Fsi cede 40% a Shanghai Electric per 400 mln euro

* Tra Ansaldo Energia e Shanghai Electric accordo anche per due jv in Cina

* Sigla anche accordo di cooperazione tecnologica con coreana Doosan

* Tamagnini conferma obiettivo medio-termine Ipo per Ansaldo Energia

* Renzi plaude a nuova operazione dopo passate critiche (aggiunge commento, background)

di Elvira Pollina

GENOVA, 8 maggio (Reuters) - Il Fondo Strategico Italiano (Fsi) si muove con forza su Ansaldo Energia: da un lato, fa entrare i cinesi di Shanghai Electric nell'azionariato e si accorda per due joint-venture in Cina; dall'altro, stringe un accordo di cooperazione con i coreani di Doosan.

Fsi, infatti, ha siglato un accordo con Shanghai Electric per la cessione del 40% di Ansaldo Energia al prezzo di 400 milioni di euro, spiega una nota. L'intesa prevede anche la costituzione di due joint venture tra Ansaldo Energia e Shanghai Electric per la produzione di turbine a gas destinate ai mercati asiatici e lo sviluppo di un centro R&S a Shanghai.

Il closing dell'operazione è atteso per la fine dell'anno, prosegue la nota. In termini di nuovi posti di lavoro, l'accordo consentirà ad Ansaldo Energia un incremento di 500 unità, compreso l'indotto, e un aumento del 20% del fatturato nel medio lungo periodo.

Il deal valuta Ansaldo Energia (enterprise value) più di 9 volte l'Ebitda, dice una fonte vicina alla situazione. "Le trattative sono iniziate a fine 2013. Il management mantiene la sua autonomia e rimane espressione degli azionisti italiani" commenta.

Advisor finanziario di Fsi e Ansaldo Energia è stato Lazard, mentre advisor di Shanghai Electric è stata Rothschild.

Shanghai Electric, colosso mondiale nella produzione di macchinari per la generazione di energia e attrezzature meccaniche, capitalizza oltre 5 miliardi di euro e ha chiuso il 2012 con ricavi superiori ai 9 miliardi di euro. Con l'accordo il gruppo sarà il primo operatore cinese con un accesso, anche se controllato, alla tecnologia delle turbine a gas, spiegano due fonti vicine alla situazione. In questo modo, quindi, i cinesi potranno entrare sul mercato domestico delle turbine a gas sinora dominato dai tedeschi e americani.

Ansaldo Energia oggi ha anche annunciato un accordo di collaborazione tecnologica con la coreana Doosan Heavy Industries, a lungo in trattative per diventare socio - anche di maggioranza - della società italiana. L'accordo prevede lo sviluppo di una nuova turbina a gas destinata ai paesi con frequenza elettrica a 60Hz. Il progetto, in parte finanziato dal governo coreano, permetterà ad Ansaldo Energia di raggiungere il 100% dei mercati a turbine a gas.

L'operazione riceve il plauso del presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

"Da sindaco di Firenze... espressi un dubbio sull'operazione Cdp-Ansaldo Energia: perché non provare ad aprire e non a chiuderci? Ora siamo grati a (Giovanni) Gorno e (Franco) Bassanini (AD e presidente Cdp) perché hanno scelto la strada dell'apertura", ha detto Renzi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'accordo.

Fsi, di cui la Cdp detiene l'80%, mantiene il ruolo di azionista di riferimento di Ansaldo Energia, con il 45% del capitale, e, conclude la nota, "conferma quale obiettivo di medio termine la quotazione in borsa".

Nell'Ipo di Ansaldo Energia verranno offerti il 15% ancora in mano a Finmeccanica e azioni pro-quota del Fsi e di Shanghai Electric, ha spiegato Tamagnini, a margine della presentazione degli accordi.

"La quotazione di Ansaldo Energia avverrà in modo semplice, tramite la vendita della quota del 15% di Finmeccanica e la messa sul mercato di quote pro-rata da parte nostra e da parte dei cinesi (di Sec). Fsi rimarrà azionista di riferimento", ha spiegato l'AD.

"Se servirà ci sarà anche un aumento di capitale", ha aggiunto.

Fsi ha un impegno con Finmeccanica per rilevare il 15%, quota che in ogni caso è destinata ad essere offerta al mercato nell'ambito dell'Ipo.

- ha collaborato Danilo Masoni

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia