Ipo, Euronext verso quotazione su borse Francia, Belgio, Olanda - fonti

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Euronext, in fase di scissione da IntercontinentalExchange, sarà quotata su tre delle sue borse nel quadro di un'operazione in agenda per giugno, secondo una fonte vicina alla situazione.

Il titolo Euronext sarà quotato nei Paesi Bassi, Belgio e Francia a seguito di un'Ipo che secondo quanto riferito recentemente da fonti potrebbe valorizzare la società 1,5 miliardi di euro.

Le azioni saranno poi quotate anche alla borsa di Lisbona, anche questa gestita da Euronext, dopo l'Ipo di giugno, hanno aggiunto le fonti.

