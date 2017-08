Ipo, Alibaba deposita prospetto, potrebbe raccogliere più di 15 mld dlr

SAN FRANCISCO, 7 maggio (Reuters) - Alibaba ha fornito agli investitori un'indicazione più chiara sulle dimensioni e le prospettive di crescita del colosso dell'e-commerce cinese nel quadro di un'offerta pubblica iniziale (Ipo).

Nella notte scorsa, Alibaba ha depositato il prospetto della quotazione, operazione in cui prevede di raccogliere più di 15 miliardi di dollari, avvicinando le dimensioni del debutto di Facebook, che raccolse 16 miliardi di dollari.

La maggior parte del ricavato andrà a Yahoo, che ha acquistato una quota del 40% di Alibaba nel 2005 per 1 miliardo di dollari, e che venderà oltre un terzo dell'attuale quota del 22,6%.

Alibaba diventerà la più grande società cinese a quotarsi negli Stati Uniti. Il debutto è previsto entro la fine dell'anno.

Il fair value di questo mese viene indicato in 50 dollari per azione, con un incremento di oltre sei volte rispetto agli 8 dollari del giugno 2011. Sulla base di questa stima, la quota di Yahoo in Alibaba vale 26,2 miliardi dollari.

La stima del fair value proietta una valutazione del 100% di Alibaba pari a 116,1 miliardi dollari, ben al di sotto della media di 152 miliardi di dollari che emerge da un sondaggio Reuters.

Alibaba ha gestito transazioni online per oltre 1,5 migliaia di miliardi di yuan (circa 248 miliardi dollari) per conto di 231 milioni di utenti attivi, più di Amazon ed eBay insieme.

Alibaba, nel prospetto, non fornisce indicazioni sui potenziali progetti per il mercato dell'e-commerce statunitense.

Fondata quindici anni fa in un appartamento a Hangzhou e controllata da un gruppo di ventotto persone, Alibaba si vanta di essere una società che durerà "almeno 102 anni".

Dopo l'Ipo, i soci di riferimento avranno il diritto esclusivo di nominare la maggioranza semplice dei membri del Cda.

Alibaba gestisce un servizio di messaggistica online e un business di cloud computing, ma oltre l'80% dei ricavi deriva dall'e-commerce.

Nel periodo ottobre-dicembre dell'anno scorso il fatturato è salito del 62%, a 18,75 miliardi di yuan (3,01 miliardi di dollari) rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è più che raddoppiato, a 8,27 miliardi di yuan, si legge nel prospetto.

Secondo le stime degli analisti di McKinsey, entro il 2020 le vendite al dettaglio online in Cina raggiungeranno dimensioni equivalenti alla somma di quelle di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia.

Nel prospetto di Alibaba viene riportata una serie di rischi normativi, tra cui il fatto che Pechino potrebbe imporre ulteriori restrizioni sull'uso di Alipay, il servizio di pagamento che alimenta la maggioranza delle transazioni online.

