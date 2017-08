Ipo, Ecosuntek debutterà su Aim l'8 maggio, raccolti 5,5 mln euro

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Ecosuntek, società umbra attiva nel settore delle energie rinnovabili, debutterà sull'Aim il prossimo 8 maggio.

E' quanto si legge in un avviso di Borsa Italiana, che ha ammesso le azioni ordinarie alla negoziazioni. Nel comunicato si precisa che nel primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di ordini senza limiti di prezzo.

Nell'offerta pubblica iniziale, tutta in aumento di capitale, la società è riuscita a raccogliere circa 5,5 milioni di euro, per un flottante intorno al 17,5%, secondo una fonte vicina alla situazione.

Ecosuntek, secondo quanto si legge in uno studio di qualche settimana fa del Nomad Envent, intende espandersi nella produzione di energia in Italia attraverso acquisizioni di impianti fotovoltaici già connessi alla rete e guarda con attenzione a mercati emergenti come Romania, Nord Africa e Sud Africa.

Lo studio stima per l'azienda nel 2014 ricavi pari a 8 milioni nel 2014 con un Ebitda pari a 1,6 milioni e una posizione finanziaria netta negativa per 37,2 milioni.

(Elisa Anzolin)

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia