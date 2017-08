Fincantieri procede verso Ipo, il 30 aprile analyst presentation

MILANO, 28 aprile (Reuters) - L'assemblea di Fincantieri deve ancora dare il via libera ufficiale all'Ipo ma i lavori verso la quotazione procedono già a grandi passi.

Il 30 aprile, come spiega una fonte vicina alla situazione confermando indiscrezioni stampa, è infatti previsto l'analyst meeting, ovvero l'incontro tra i vertici della società e gli analisti a cui fanno riferimento le banche incaricate di seguire l'operazione. No comment da parte di Fincantieri.

Poi lunedì prossimo, il 5 maggio, ci sarà l'assemblea a Trieste.

L'ordine del giorno pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede, per la parte ordinaria, la "domanda di ammissione delle azioni della società a quotazione" e, per la parte straordinaria, "un aumento del capitale sociale per un importo massimo fino a 600 milioni di euro, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione (...) a servizio dell'offerta pubblica di sottoscrizione relativa all'operazione di quotazione delle azioni della società".

Nessun accenno invece a un'eventuale vendita di azioni da parte di Fintecna, controllata di Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 99,4% di Fincantieri.

Per il 16 maggio è poi già in programma una presentazione agli investitori e una visita dei cantieri navali di Riva Trigoso e Muggiano, secondo un documento che Reuters ha potuto visionare.

(Elisa Anzolin)

