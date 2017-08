Anima, per Kepler Cheuvreux società vale 1,34-1,82 mld prima di sconto Ipo

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Per Kepler Cheuvreux Anima vale tra 1,34 e 1,81 miliardi di euro prima di un eventuale sconto legato all'Ipo.

E' quanto si legge in uno studio del broker, pubblicato in occasione dell'avvio del premarketing della controllante della Sgr, che si prepara a sbarcare a Piazza Affari ad aprile.

Kepler - che è partecipata da Unicredit, uno dei global coordinator dell'Ipo - si attende che l'utile netto adjusted cresca dai 95 milioni registrati lo scorso anno a 116 milioni nel 2016, con un Cagr del 7%.

Il broker, oltre alle attese positive sul lato della raccolta, vede la società come un player in grado di giocare un ruolo nel consolidamento di un mercato ancora frammentato e ritiene possibili ulteriori operazioni di M&A.

Kepler inoltre mette in evidenza la possibilità per la società di trasferire parte delle proprie masse in Irlanda e Lussemburgo per sfruttare una tassazione più favorevole.

(Elisa Anzolin)

