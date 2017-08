PUNTO 1-Ipo, Cerved avvia iter per quotazione a Piazza Affari

(Riscrive con comunicato stampa)

MILANO, 7 marzo (Reuters) - Cerved Group ha avviato l'iter per la quotazione a Piazza Affari.

E' quanto si legge in un comunicato, che conferma quanto anticipato da tre fonti vicine alla situazione.

"Cerved Group comunica che il Cda ha deliberato di conferire mandati agli advisor per valutare la possibile quotazione in Borsa in Italia della società", recita la nota. "L'eventuale decisione di implementare l'operazione di quotazione sarà oggetto di successive delibere degli organi della società competenti, una volta completate le opportune valutazioni".

Prima della nota, tre fonti, confermando quanto scritto oggi dal Sole 24 Ore, avevano anticipato la notizia.

"Gli azionisti hanno preso contatti con le autorità borsistiche in vista di una quotazione", spiegava una delle fonti.

La seconda fonte confermava che l'Ipo è in rampa di lancio.

Più cauta la terza fonte, che sosteneva che "la quotazione è una possibilità, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva".

Nessuna anticipazione su global coordinator, struttura e tempi dell'operazione.

Cerved offre servizi di business information, sviluppo di modelli di valutazione del rischio e recupero crediti.

L'azienda - che attualmente raggruppa Centrale dei Bilanci, Cerved, Lince, Databank, Finservice, Consit e Cerved Credit Management - ha come azionista di riferimento l'operatore di private equity Cvc Capital Partners, che agli inizi del 2013 ne ha rilevato il 100% da Bain Capital e Clessidra per 1,13 miliardi di euro.

Con un organico di oltre mille persone e 33.000 clienti su tutto il territorio nazionale, Cerved Group ha chiuso il 2012 (ultimo bilancio disponibile) con un fatturato consolidato di 292 milioni di euro.

Il gruppo guidato da Gianandrea De Bernardis gode di una marginalità molto elevata (Ebitda pari a 142 milioni nel 2012) ed è ipotizzabile che la valorizzazione sia elevata: un comparable quotato, la britannica Experian, per esempio, ha un rapporto tra enterprise value ed Ebitda di 11,7 volte. Applicato all'Ebitda del 2012 (quello dell'anno scorso dovrebbe essere più alto), porta a una valutazione di Cerved di oltre 1,6 miliardi di euro.

Dopo averne acquisito il controllo, Cvc ha colto una finestra di opportunità, nel gennaio 2013, per collocare un bond high yield da 780 milioni di euro, che ha consentito di rifinanziare il debito a condizioni favorevoli.

Secondo una delle fonti, la decisione di avviare l'iter che dovrebbe portare Cerved a Piazza Affari deriva da due considerazioni. La prima, "hanno bruciato le tappe e l'azienda sta andando molto bene". La seconda valutazione riguarda le attese sui mercati azionari e su Piazza Affari, in particolare: "Ci si attende un semestre e forse un intero anno con forti rialzi".

(Massimo Gaia, Elisa Anzolin)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia