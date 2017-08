PUNTO 1-Versace, Ipo in 3-5 anni ancora in agenda -AD a Reuters

(Aggiunge dichiarazioni AD)

MILANO, 27 febbraio (Reuters) - La quotazione in borsa di Versace nei prossimi 3-5 anni resta ancora nell'agenda della casa di moda che oggi ha annunciato un accordo per l'ingresso dell'operatore di private equity Usa Blackstone con una partecipazione del 20% in un'operazione che la valorizza 1 miliardo di euro.

"L'Ipo non è obbligatoria ma è parte della visione della società", ha detto a Reuters l'AD di Versace Gian Giacomo Ferraris. Ad una domanda se la quotazione in borsa potesse avvenire nei prossimi 3-5 anni, il manager ha risposto "Certamente".

Blackstone avrà un posto in cda ma non parteciperà necessariamente alla gestione quotidiana della società.

"La visione è di mantenere l'indipendenza", ha detto Ferraris. "In questo periodo intermedio si ha bisogno di un investitore finanziario, non strategico".

(Isla Binnie)

