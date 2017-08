MILANO, 27 febbraio (Reuters) - La quotazione in borsa di Versace nei prossimi 3-5 anni resta ancora nell'agenda della casa di moda che oggi ha annunciato un accordo per l'ingresso dell'operatore di private equity Usa Blackstone con una partecipazione del 20% in un'operazione che la valorizza 1 miliardo di euro.

Lo ha detto a Reuters l'AD di Versace Gian Giacomo Ferraris.

(Isla Binnie)

