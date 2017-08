Ipo, AO World guadagna quasi 40% in debutto a Londra

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Il negozio online di elettrodomestici AO World è balzato di quasi il 40% nel giorno del debutto sulla piazza londinese.

Il titolo viene scambiato a circa 400 pence, prezzo che attribuisce alla società un valore di circa 1,7 miliardi di sterline (2,06 miliardi di euro). Il prezzo fissato al termine del processo di Ipo, pari a 258 pence, attribuiva alla società un enterprise value pari a 1,2 miliardi di sterline.

AO punta ad ampliare la propria offerta anche ai televisori ed espandersi in Europa, in primis in Germania.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia