PUNTO 1-Versace, in short list Blackstone, Investcorp e Ccmp - fonti

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - La short-list a tre per l'acquisizione del 20% del capitale di Versace vede Blackstone , Investcorp e Ccmp.

E' quanto dicono a Reuters tre fonti vicine alla situazione.

"La scelta è stata fatta", afferma una delle fonti. Le altre fonti confermano la composizione del terzetto.

Famiglia e management hanno dunque scelto di privilegiare un partner con profilo internazionale, escludendo, un po' a sorpresa, il Fondo Strategico Italiano (Fsi), che nelle settimane scorse veniva considerato il grande favorito.

Oltre al fondo guidato da Maurizio Tamagnini - giusto oggi, il presidente, Giovanni Gorno Tempini, ha detto di puntare alla creazione di un polo del lusso - sono rimasti tagliati fuori Permira (che, peraltro, già da qualche settimana si era defilata), Clessidra e Ardian.

Non stupisce la presenza in short-list di Ccmp, che, come detto nelle settimane scorse, conta sull'angolo privilegiato garantito da Robert Singer, advisor del fondo Usa e membro influente del Cda della griffe della Medusa.

Investcorp ha potuto mettere sul tavolo l'esperienza nell'industria, in particolare il turnaround di Gucci, e la presenza in un'area, il Medio Oriente, che, con il Far East, presenta i tassi di crescita più elevati per il lusso.

Il nome che sorprende, per certi versi, è quello di Blackstone. Non certo perché al colosso dei buyout manchino le risorse economiche. Lo stupore nasce dal fatto che sinora Blackstone non ha investito nel lusso vero e proprio, privilegiando comparti attigui, come il retail.

E' vero, però, che Blackstone - che non effettua investimenti in Italia dai tempi di Gardaland nel 2006 - stava monitorando da mesi con grande attenzione le opportunità nel nostro paese. Tra gli altri, secondo diverse fonti di mercato, aveva preso in considerazione l'acquisizione di Moleskine .

Di sicuro, la partecipazione alla corsa per Versace servirà a Blackstone per costruire un know-how nel lusso/moda che, indipendentemente dalla conclusione, sarà utile in futuro. Perché, a detta di molti osservatori, i grandi investitori non possono restare fuori dal settore.

Due soggetti su tre sono di matrice Usa, segno che Versace considera cruciale il mercato a stelle e strisce.

Non è chiaro, a questo punto, quali criteri verranno adottati per la scelta del partner, ovvero se gli advisor - Banca Imi e Goldman Sachs - chiederanno di rilanciare sul prezzo o se vi sarà una selezione sulla base delle strategie già illustrate.

I tempi, secondo le fonti, prevedono l'ufficializzazione della short-list nei prossimi giorni e la chiusura del deal entro il primo trimestre dell'anno prossimo.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia