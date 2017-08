Ipo Space, raccolti 130 milioni euro, debutto su Miv il 18/12

MILANO, 13 dicembre (Reuters) - Space ha raccolto 130 milioni di euro nel collocamento istituzionale e si prepara a sbarcare sul Miv di Borsa Italiana il prossimo 18 dicembre.

E' quanto si legge, a conclusione dell'offerta, in una nota della Spac.

"Sono state complessivamente assegnate 13 milioni di azioni ordinarie, al prezzo pre-fissato di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 130 milioni di euro", spiega il comunicato, ricordando che alle azioni sono abbinati gratuitamente dei warrant, per un totale di 8,67 milioni di warrant (ma solo metà di questi inizieranno le negoziazioni in concomitanza con le azioni ordinarie).

La società puntava a collocare da un numero di azioni ordinarie compreso tra un minimo di 10 milioni e un massimo di 13 milioni, incrementabile fino ad un massimo di 15 milioni.

Space è promossa da un team formato da Sergio Erede, fondatore dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, Gianni Mion, vicepresidente di Edizione Holding, Roberto Italia, chairman di Cinven in Italia, Carlo Pagliani, senior advisor di Morgan Stanley, ed Edoardo Subert, senior advisor di Rothschild.

Mediobanca e Morgan Stanley sono joint global coordinator e joint bookrunners, mentre Equita Sim è sponsor e joint lead manager.

