Ipo, Space ha già raccolto 100 mln su obiettivo 100-130 mln-fonte

MILANO, 11 dicembre (Reuters) - A oggi Space ha già raccolto 100 milioni di euro nell'Ipo che si concluderà fra due giorni e che la porterà ad approdare sul segmento Miv di Borsa Italiana.

E' quanto spiega una fonte vicina alla situazione.

"I promotori dell'iniziativa sono molto soddisfatti visto che l'obiettivo era di una raccolta di 100-130 milioni", spiega la fonte.

Il collocamento istituzionale, si legge in un comunicato, ha per oggetto un numero di azioni ordinarie compreso tra un minimo di 10 milioni e un massimo di 13 milioni, incrementabile fino ad un massimo di 15 milioni, cui sono abbinati massimi 10 milioni di market warrant. Il prezzo di sottoscrizione è fissato in 10 euro per azione.

