PUNTO 1-M&G Chemicals rinvia Ipo Hong Kong

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Niente di fatto per la quotazione di M&G Chemicals a Hong Kong: la società del gruppo Mossi & Ghisolfi ha infatti annunciato di aver rinviato l'Ipo alla luce della volatilità sui mercati.

"Alla luce delle volatili condizioni del mercato, M&G Chemicals, d'accordo con il sole global coordinator, ha deciso di rinviare l'offerta globale e la quotazione alla borsa di Hong Kong", si legge in una nota pubblicata sul sito della borsa cinese.

La società sottolinea però di voler continuare a crescere in Cina, al di là della decisione presa oggi.

Un gestore italiano ipotizza che M&G Chemicals, pur avendo un buon profilo, sia stata penalizzata dal settore in cui opera, "non molto di moda, poco conosciuto".

"Il prezzo era interessante nella parte bassa del range", sottolinea infine il gestore.

"Era troppo cara", commenta un altro operatore italiano.

M&G Chemicals, il terzo produttore al mondo di resina Pet utilizzata per bottiglie di bibite e per il packaging, puntava a raccogliere fino a 600 milioni di dollari, offrendo 2,35 miliardi di azioni, in un range indicativo di 1,65-1,95 dollari di Hong Kong per ogni titolo.

