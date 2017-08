Ipo, Blue Solutions (Bollorè) valorizzata tra 346 e 418 mln euro

PARIGI, 17 ottobre (Reuters) - Bolloré ha fissato la forchetta di prezzo indicativa per l'Ipo di Blue Solutions, la divisione specializzata in batterie elettriche, tra i 12 e i 14,50 euro per azione.

E' quanto comunica il gruppo in una nota, evidenziando che un tale range valorizza la società tra i 346 e i 418 milioni di euro.

La società dovrebbe esordire sulla piazza parigina il prossimo 30 ottobre. In borsa approderà il 10% del capitale, pari a 2,88 milioni di azioni.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia