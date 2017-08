Borsa, in sem1 2014 attese 4-5 Ipo del settore moda/lusso - Jerusalmi

MILANO, 14 ottobre (Reuters) - Le Ipo di società della moda e del lusso alla borsa di Milano nel primo semestre del 2014 potrebbero essere quattro-cinque.

Lo ha detto l'AD di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, parlando con i giornalisti in occasione del "Luxury & Fashion 2013", un road show organizzato dalla Borsa in collaborazione con Vogue Italia in cui 13 aziende della moda e del lusso, sia quotate che private, incontrano investitori provenienti da Europa, America e Asia.

"Tra le aziende che hanno deciso di quotarsi, come Moncler, ci sono altre aziende della moda che arriveranno nel primo semestre 2014, di cui non possiamo dare notizia. Potrebbero essere quattro o cinque", ha dichiarato.

L'obiettivo di Borsa Italiana, ha poi proseguito Jerusalmi, è quello di portare alla quotazione a Milano anche società straniere.

(Sabina Suzzi)

