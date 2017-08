Royal Mail prezzerà Ipo in parte alta forchetta - fonti

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Londra si prepara a prezzare l'Ipo di Royal Mail nella parte alta della forchetta originaria, secondo due fonti vicine al dossier, valorizzando la società fino a 3,3 miliardi di sterline (3,9 miliardi di euro circa).

Secondo le due fonti infatti il range di prezzo è stato ristretto a 300-330 pence dalla forchetta iniziale di 260-330 pence.

No comment da parte di Royal Mail.

I libri per la raccolta ordini si chiuderanno l'8 ottobre e l'esordio in Borsa è previsto per l'11 dello stesso mese.

