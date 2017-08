Twitter pubblicherà questa settimana filing Ipo - Quartz

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Twitter intende pubblicare questa settimana il filing per l'Ipo, secondo quanto riferito ieri dal sito internet Quartz, che cita una fonte a conoscenza dei piani del social network.

Twitter, per cui si attende una valutazione fino a 15 miliardi di dollari, ha presentato la richiesta per la quotazione in borsa con le autorità Usa il 12 settembre, ma lo ha fatto in modo confidenziale e senza fornire una tempistica nell'ambito di una procedura a disposizione delle società emergenti.

Quartz ha scritto che l'Ipo di Twitter potrebbe ancora essere rinviata per una varietà di fattori, da modifiche al prospetto alle condizioni di mercato fino al potenziale 'shutdown' del governo statunitense. Rappresentanti di Twitter non hanno al momento risposto a una richiesta di commenti sulle indiscrezioni di Quartz.

Twitter tenderebbe a scegliere il New York Stock Exchange piuttosto che il Nasdaq per la quotazione, ha detto la scorsa settimana una persona vicina alla situazione.

Un'altra fonte a inizio mese aveva riferito che Twitter punta a sbarcare in borsa prima della festività Usa del Thanksgiving, il 28 novembre, tempistica confermata ieri da Quartz.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia