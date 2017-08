Bioera, assemblea controllata Ki Group approva quotazione su Aim

MILANO, 3 settembre (Reuters) - L'assemblea degli azionisti di Ki Group, controllata di Bioera, ha approvato di presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni sull'Aim Italia.

La presentazione della domanda, si legge in un comunicato, è subordinata a un aumento di capitale per un massimo di nominali 330.000 euro, suddiviso in due tranche.

Il 29 luglio scorso, ricorda la nota, Bioera ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario in natura o parte in natura e parte in denaro, attraverso l'assegnazione di azioni di Ki Group.

La distribuzione di tale dividendo straordinario sarà condizionata all'ottenimento da parte di Ki Group del provvedimento attraverso il quale Borsa Italiana ammette formalmente le azioni alle negoziazioni sull'Aim, "che si prevede avvenga entro il 2013".

Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia