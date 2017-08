PUNTO 1-Moncler, vendite marchio +18% in sem1, Eurazeo non commenta Ipo

* Vendite in calo del 9% per sportswear in primo semestre

* Debito scende del 19%, a 239 milioni

* Eurazeo torna all'utile in primo semestre (Aggiunge dettagli su scorporo sportswear)

MILANO/PARIGI, 28 agosto (Reuters) - Il gruppo Moncler ha registrato una crescita del 10% delle vendite nette nel primo semestre, a 247 milioni di euro. Il solo marchio Moncler, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere l'unico a essere quotato, ha mostrato un incremento delle vendite del 18%, a 183 milioni.

E' quanto emerge dalla semestrale di Eurazeo, che detiene il 31,2% del gruppo Moncler.

Secondo quanto spiegato da alcuni fonti nel giugno scorso, gli azionisti di Moncler puntano a quotare la società in borsa entro fine anno.

SI LAVORA A SCORPORO SPORTSWEAR

Dalla quotazione dovrebbe essere esclusa la parte 'sportswear', nella quale sono stati fatti confluire i marchi minori del gruppo, che nel primo semestre ha registrato un calo delle vendite del 9% su anno, a 64 milioni.

Virginie Morgon, direttrice degli investimenti di Eurazeo, ha confermato che si sta lavorando alla scissione dello sportswear, che comprende i marchi Henry Cotton's, Marina Yachting, Coast Weber & Ahaus e la licenza di 18CRR81 (Cerruti).

"Su Moncler", ha spiegato Morgon, "lavoriamo alla separazione dell'attività sportswear", che è molto differente rispetto a Moncler. "Le dinamiche sono diverse, non operano negli stessi mercati e non hanno lo stesso tipo di rete di distribuzione".

Morgon ha confermato che soltanto il brand Moncler ha le caratteristiche giuste per la quotazione in borsa, pur non volendo commentare i piani di Ipo.

Sempre secondo il bilancio Eurazeo, al 30 giugno il debito del gruppo Moncler è sceso del 19% rispetto a un anno prima, a 239 milioni.

Nella semestrale si ricorda, inoltre, che nel primo semestre il brand Moncler ha aperto quattro nuovi negozi. L'Italia rappresenta un quarto delle vendite nel primo semestre 2013.

Durante la conference call, il direttore finanziario di Eurazeo, Philippe Audouin, non ha voluto commentare l'eventuale Ipo di Moncler.

"A questo stadio, non posso confermarvi né il fatto (dell'Ipo), né la tempistica", ha detto Audouin. "La stampa ha fatto delle congetture su questo progetto, ma non posso fare nessun commento".

Eurazeo è tornato all'utile nel primo semestre, registrando un risultato netto positivo di 329 milioni di euro, dal rosso di 127 milioni un anno prima.

