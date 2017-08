Generali, per Bsi offerte sotto stima book value 2,3 mld franchi-fonti

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Generali ha ottenuto per la private bank Bsi offerte di acquisto inferiori alla stima del valore di libro pari a 2,3 miliardi di franchi svizzeri.

Lo riferisco quattro persone vicine alla situazione, due delle quali indicano il consorzio formato dalla spagnola Bankinter e dal fondo di investimento Usa Apollo Global Management come favorito per l'acquisto.

L'assenza di offerte in linea con la stima del valore di libro mette Generali in una posizione difficile visto che ha bisogno da un lato di rafforzare il patrimonio con la cessione degli asset ma allo stesso tempo non vuole svendere.

Secondo una delle fonti, non è escluso che Generali possa decidere di congelare il processo di vendita esplorando opzioni alternative come ad esempio un'Ipo.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia