Moleskine, Borsa italiana ammette azioni a negoziazioni

MILANO, 12 marzo (Reuters) - Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta) le azioni ordinarie di Moleskine.

E' quanto si legge in un comunicato.

L'Ipo della società produttrice dei noti taccuini è attualmente in fase di pre-marketing e, secondo quanto riferito da un gestore, il road show dovrebbe iniziare lunedì 18 marzo, mentre l'esordio in Borsa è previsto per il 3-4 aprile.

