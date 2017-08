Chrysler sentirà banche per Ipo, buyout Fiat quota Veba - fonti

NEW YORK/LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Chrysler ha intenzione di convocare il mese prossimo un gruppo di banche per studiare lo sbarco in Borsa attraverso un'Ipo, mentre la controllante Fiat discute con l'azionista di minoranza Veba di una possibile operazione di buyout.

Secondo quanto riferiscono quattro diverse fonti, Chrysler ha chiesto alle banche di preparare un'operazione a "doppio binario" che ha per oggetto la quota di minoranza posseduta da Veba, il trust amministrato dal sindacato Uaw per le prestazioni sanitarie a favore degli ex dipendenti di Chrysler. Le opzioni sono il collocamento in Borsa o la cessione a Fiat.

Fiat non ha fornito commenti mentre un portavoce di Chrysler ha detto di non essere a conoscenza della riunione con le banche.

(Soyoung Kim, Arno Schuetze, Philipp Halstrick)

