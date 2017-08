Moleskine, per Ubs società vale tra 515 e 775 milioni

MILANO, 5 marzo (Reuters) - Moleskine potrebbe valere tra i 515 e i 775 milioni, ovvero fino a 17,3 volte la stima dell'Ebitda per il 2014, secondo lo studio redatto per l'ipo da Ubs, uno dei global coordinator del collocamento che la società produttrice dei famosi taccuini si appresta a lanciare.

Lo studio, che Reuters ha potuto consultare, spiega inoltre che l'offerta sarà rivolta per il 90% agli istituzionali e per il 10% al retail. Le nuove azioni deriveranno sia da un aumento di capitale sia dalla vendita di parte di quelle detenute dagli attuali azionisti, con una preponderanza di questa seconda parte. Il flottante sarà intorno al 50%.

La banca identifica due gruppi di società con le quali è possibile comparare Moleskine: uno di aziende di prodotti di consumo di fascia alta con alti tassi di crescita; l'altro di società del lusso, concludendo che il primo insieme ha maggiori elementi in comune con la società italiana. Tale gruppo è formato da Michael Kors, Mulberry, Brunello Cucinelli, Tumi, Lululemon, Prada e L'Occitane, che mediamente scambiano a multipli price/earning (P/E) riferiti alle stime 2014 pari a 22,4 volte.

Sulla base dei multipli di questo gruppo, Moleskine viene valutata tra i 500 e i 745 milioni, a seconda dello scenario considerato.

Il broker inoltre conduce un'analisi basata sul discounted cash flow (DCF) che attribuisce a Moleskine un valore tra 530 e 805 milioni.

L'insieme di queste due metodologie di analisi porta Ubs a una valutazione finale tra i 515 e i 775 milioni, pari a una forchetta di multipli sulle stime 2014 tra 18,7 e 28,1 per quanto riguarda il P/E e tra 11,3 e 17,3 volte per quanto riguarda il rapporto valorizzazione-Ebitda.

Nel 2012 Moleskine ha registrato un fatturato consolidato adjusted pari a 78 milioni di euro.

Per quanto riguarda le prospettive della società, Ubs si aspetta che Moleskine cresca mediamente del 18% l'anno nel periodo 2013-2017. I margini sull'Ebit adjusted, oggi sopra il 40%, dovrebbero invece ridursi al 36,5% nel 2017.

LO STUDIO DI GOLDMAN SACHS

Uno studio di Goldman Sachs - altro global coordinator assieme a Mediobanca - che Reuters ha potuto consultare, non fornisce delle stime precise sulla possibile valorizzazione di Moleskine, ma individua due gruppi di società comparabili. Uno formato da società di prodotti di consumo a marchio forte e un altro da società mid cap ad alto tasso di crescita e rendimenti. Il primo ha in media multipli basati sulle stime del mercato al 2014 pari a 20,1 volte per quanto riguarda il P/E (24,1 relativamente al 2013) e pari a 10,1 volte per quanto riguarda l'EV/Ebitda (12,4 per il 2013). Il secondo gruppo ha multipli P/E 2014 pari a 22 volte (27,5 per il 2013) e EV/Ebitda 2014 pari a 9,7 volte (12,3 per il 2013).

I multipli di entrambi questi gruppi previsti al 2014 risultano quindi inferiori a quelli calcolati da Ubs per Moleskine.

Goldman Sachs vede una crescita media dei ricavi del 22% l'anno fino al 2015 e un margine dell'utile operativo (Ebit) in crescita dal 38,8% del 2012 al 39,3% del 2015. Dato non confrontabile con quello di Ubs che pubblica valori "adjusted". Goldman inoltre stima che gli utili possano crescere di un tasso medio ponderato del 27% l'anno fino al 2015.

Ieri Moleskine ha presentato domanda di ammissione alla quotazione a Borsa Italiana. Secondo alcune fonti, l'attività di premarketing sarebbe già iniziata e la forchetta di prezzo dovrebbe essere fissata nel giro di due settimane. L'offerta dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

(Elisa Anzolin)

