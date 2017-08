Chrysler, Marchionne vede "possibilità 50-50" di un'Ipo

DETROIT, 28 febbraio (Reuters) - L'AD Chrysler e Fiat Sergio Marchionne preferisce acquistare la partecipazione non in suo possesso del gruppo Usa e vede un 50-50 in termini di possibilità di un'Ipo.

I possibili tagli automatici alla spesa pubblica non dovrebbero avere impatto sulle vendite della casa automobilistica statunitense, aggiunge Marchionne.

