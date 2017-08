Fiat interessata intesa in Europa se risolve sovracapacità - AD

DETROIT, 14 gennaio (Reuters) - Fiat è ancora interessata a un accordo in Europa, ma se risolve il problema della sovracapacità produttiva.

Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne, a margine del salone dell'auto a Detroit, aggiungendo che un accordo con la cinese Guangzhou Automobile Group (Gag) per produrre veicoli Jeep in Cina non è stato ancora siglato.

Qualche ora fa il responsabile del marchio, Michael Manley, ha detto che i colloqui del gruppo Chrysler per produrre auto con marchio Jeep in Cina proseguono bene.

