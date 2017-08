Ipo, filiale messicana Santander fissa range prezzo per New York

4 settembre (Reuters) - Santander Mexico Financial, filiale messicana della banca spagnola Santander, ha fissato a 10,99-12,70 dollari il range di prezzo del collocamento al New York Stock Exchange.

Il gruppo punta a vendere 235 milioni di American depositary shares (Ads), con l'obiettivo di raccogliere tra 3 e 4 miliardi di dollari.

Santander Mexico Financial ha scelto la strada del dual listing, quotandosi contemporaneamente a New York e a Città del Messico, attraverso la cessione del 6% del capitale in patria e del 18,7% negli Usa.

Il debutto a New York è atteso per il prossimo 25 settembre, con il simbolo "BSMX".

